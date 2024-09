Billig, aber mit Haken Schnäppchen aus Fernost: Was Sie vor dem Kauf wissen sollten

Unabhängig vom Preis müssen alle in die EU eingeführten Produkte den europäischen Standards entsprechen - vor allem in Sachen Produktsicherheit und Markenschutz. Bei Elektroartikeln kommt es auf das CE-Zeichen an - damit erklärt der Hersteller, dass das Produkt alle gesetzlichen Anforderungen wie Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt. Käuferinnen und Käufer im Internet sollten also darauf achten, ob in der Produktbeschreibung der Ware aus Fernost das CE-Zeichen ausgewiesen ist. „Ist dies nicht der Fall, dann besser nicht ordern“, so Bueb.