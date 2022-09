Niedrig-Zinsen : Privatbank Metzler: „Enteignung der Sparer“ geht weiter

Frankfurt/Main Nach Jahren der Flaute steigen die Zinsen im Euroraum wieder. Doch bis das bei Anlegern ankommt, wird es noch dauern, meint Emmerich Müller von der Privatbank Metzler.

Zinserhöhungen halten mit Inflation nicht Schritt

Die Menschen in Deutschland seien allerdings vielleicht auch „zu verwöhnt“, sagte Müller: „Viele geben sich immer noch der Illusion hin, dass Belastungen und Krisen an ihnen vorüberziehen, ohne dass sie diese bemerken.“

Müller findet zielgerichtete Entlastungen richtig

Höhere Preise seien natürlich ein Problem für die Bürger. „Insofern ist das politische Bemühen richtig, zielgerichtet zu entlasten“, sagte Müller. „Welches die richtigen Mittel sind, darüber lässt sich diskutieren, allerdings halte ich die permanente Kritik an den politischen Maßnahmen für unangebracht. Es ist nicht einfach, in solch einer Situation immer die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.“

Die aktuellen Krisen erfordern nach Ansicht von Müller Spielräume bei staatlichen Ausgaben. „Wir wissen nicht, was in den nächsten Monaten noch auf die Haushalte und Unternehmen zukommen wird. Daher könnte etwas Flexibilität erforderlich sein“, sagte der Bankier. „Die Schuldenbremse wird wieder eingehalten werden. Ob das schon 2023 der Fall sein muss, wird sich zeigen.“

Die seit 2009 im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erlaubt dem Bund nur in geringem Maße neue Kredite. 2020 und 2021 machte der Bund wegen hoher Pandemielasten von der Ausnahmeregelung Gebrauch, dieses Instrument in Notsituationen vorübergehend aufheben zu können. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die Schuldenbremse 2023 wieder einhalten. Da ist angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Ampel-Koalition nicht unumstritten.