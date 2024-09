BGH-Urteil Pflichtverletzung: Eigentümer kann nicht Verwalter verklagen

Nach einem Wasserschaden am Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum zahlte die Gebäudeversicherung eine Entschädigung an die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Die Versicherungsleistung hatte der Verwalter einem Eigentümer trotz Aufforderung verspätet ausgezahlt - und zwar erst, nachdem dieser dem Verwalter erklärt hatte, dass er sich anwaltlich selbst vertreten will.