Elf Prozent günstiger : Noch 2022 Rentenabschläge ausgleichen

Berlin Wer früher als vorgesehen in Rente gehen möchte, tut unter Umständen gut daran, die dadurch entstehenden Abzüge durch Sonderzahlungen auszugleichen. Diese sind 2022 noch deutlich preiswerter.

Das reguläre Rentenalter steigt derzeit schrittweise von 65 auf 67 Jahre. Wer früher in Rente gehen möchte, muss häufig Abschläge in Kauf nehmen - es sei denn, Betroffene gleichen die Abzüge durch Sonderzahlungen aus. Wer sich bis Jahresende für so eine Sonderzahlung entscheidet, kann noch von günstigeren Konditionen profitieren, teilt die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin mit.