Stichtag: 1. Juli Nebenkostenprivileg entfällt: Das sollten Mieter dazu wissen

Das sollte aus der Nebenkostenabrechnung des Jahres 2024 hervorgehen, die Mieterinnen und Mietern 2025 zugestellt werden dürfte, sagt Rolf Bosse. Die Kosten in der Position „Kabelfernsehen“ sollten dort lediglich halb so hoch sein wie in den vergangenen Jahren. „Sollte das anders sein, besteht Anlass zur Nachfrage.“ Mieterinnen und Mieter haben ein Recht darauf, die Belege einzusehen. So können sie checken, ob korrekt abgerechnet wurde.