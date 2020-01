Windräder als Gefahr für Kraniche? : Gericht stellt klar: Windräder müssen in der Zeit des Vogelzuges nicht stillstehen

Cochem-Zell Die ersten V-Formationen von Kranichen wurden bereits am Himmel gesichtet. Die Zugvögel sind eigentlich viel zu früh gekommen. Ihnen drohen kalte Tage und Nächte auf ihrem Weg. Und Windräder. Dazu ein aktuelles Urteil.

Die Koblenzer Richterin gaben damit den Betreibern der Anlage in zweiter Instanz Recht. Diese hatten ursprünglich vom Landkreis Cochem-Zell die immissionsschutzrechtliche Geneh­migung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage mit der Auflage erhalten, an den Massenzugtagen des Kranichs im Frühjahr und Herbst bei bestimmten Wetter- und Windbedingungen die Anlage während des Überflugs der Zugwelle abzuschalten. Gegen diese Auflage wehrten sich die Betreiber der Windenergieanlage vor Gericht.

Das Verwaltungsgericht Koblenz wies in erster Instanz die Klage zurück. Begründung: Ohne die Nebenbestimmung stünde der Genehmigung der Anlage das artenschutzrechtliche Tötungsverbot nach dem Bundesnaturschutzgesetz ent­gegen, weil sich das Tötungsrisiko für den Kranich durch die Windenergieanlage in signifikanter Weise erhöhe.

Dies sei hier nicht der Fall. Die Wind­energieanlage der Klägerin erhöhe das Kollisionsrisiko für ziehende Kraniche nicht in signifikanter Weise. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft unterlägen ziehende Kraniche schon bei einer Gesamtbetrachtung aller Windenergieanlagen im Zugkorridor nur einer sehr geringen Gefahr der Kollision und damit der Tötung an Windenergie­anlagen. Trotz einer hohen Zahl regelmäßig ziehender Kraniche und mehreren tausend Windenergieanlagen ohne Kranichabschaltauflagen im Zugkorridor sei die Zahl doku­mentierter Schlagopfer sehr gering. Hinzu komme im vorliegenden Fall, dass in der Nähe der streitigen Windenergieanlage seit Jahren zahlreiche Windenergieanlagen ohne Kranichabschaltauflagen betrieben würden, an denen kein einziges Schlagopfer bekannt geworden sei. Diese praktischen Erfahrungen schlössen in einer Zusammen­schau mit dem obigen Befund eines schon allgemein sehr geringen Schlagrisikos für einzelne ziehende Kraniche an Windenergieanlagen die Annahme einer signifikanten Gefahrerhöhung durch die hier streitige Windenergieanlage aus.