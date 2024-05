Wichtige Bonitätseinschätzung Kreditanfrage abgelehnt? So verbessern Sie den Schufa-Score

Was man allerdings nicht vergessen darf: Banken zum Beispiel haben in der Regel deutlich mehr Informationen als die Schufa. Sie wissen über Einkommen und Vermögen Bescheid, wissen, ob Kunden zur Miete oder im Eigentum leben. Das alles weiß die Schufa nicht. Es sind also mehr Informationen, die sich auf eine Geschäftsentscheidung auswirken. Trotzdem ist es natürlich so, dass es mit einem schlechten Schufa-Score schwieriger wird, bestimmte Verträge abzuschließen.