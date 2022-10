Urteil : Jobcenter muss keinen Stromzähler für Warmwasser zahlen

Celle Höhere Kosten für Warmwasser können erstatten werden, doch laut Gesetzgeber genügt dafür die Warmwasserpauschale. Die Kosten für den Einbau eines Zählers übernimmt das Amt nicht.

Ein solcher Anspruch ergebe sich aus der geltenden Rechtslage nicht, urteilten die Richter in Celle laut einem veröffentlichten Beschluss und wiesen damit den Antrag eines Mannes aus Seevetal zurück. Der 63-Jährige hatte das Angebot eines Elektrikers in Höhe von 700 Euro für den Einbau eines Drehstromzählers beim Jobcenter Harburg vorgelegt (Az.: L11 AS 415/22).