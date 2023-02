Umfrage : Jeder zehnte Online-Kauf wird zurückgeschickt

Jeder zehnte Online-Einkauf in Deutschland wird zurückgeschickt. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Symbolbild

Berlin Viele Online-Händler machen es ihren Kundinnen und Kunden leicht: Gefällt die Ware nicht, geht sie einfach Retour. Eine Studie zeigt, wie oft das Bestellte zurückgeschickt wird.

Jeder zehnte Online-Einkauf in Deutschland wird nach eine repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom zurückgeschickt. Häufigste Gründe dafür: Die Ware gefällt nicht oder das Produkt ist fehlerhaft.

Viele Kundinnen und Kunden kalkulierten die Retouren aber auch von Anfang an mit ein, fasste Bitkom das Ergebnis der Umfrage unter 1024 Online-Käuferinnen und -Käufern zusammen. Immerhin gut ein Drittel (37 Prozent) der Menschen, die bereits online bestellte waren zurückgehen ließen, gab demnach an, schon einmal absichtlich mehr bestellt zu haben als eigentlich benötigt - zum Beispiel Kleidung in verschiedenen Größen.