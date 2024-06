Nicht nur der Zinssatz zählt In 4 Schritten: So finden Bauherren den passenden Kredit

Anderes Beispiel: Ein Kunde erwartet in absehbarer Zukunft ein beträchtliches Erbe seines betagten Vaters. Dann sollte er eine Sondertilgung von bis zu 100 Prozent der Darlehenssumme vereinbaren, rät Frank Lösche. So kann er den Kredit auf einen Schlag loswerden. „Allerdings hat diese Flexibilität ihren Preis. Je größer sie ist, desto höher sind in der Regel die Zinsen“, so Lösche.