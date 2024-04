Möglichst schnell reagieren Identitätsdiebstahl: So handeln Sie, wenn's passiert ist

Das bedeutet, dass sich Fremde unbefugt Ihre persönlichen Daten beschafft haben und so auf Ihre Kosten Pakete zu sich bestellen. Jetzt heißt es: schnell handeln. „Am besten, so zeitnah wie möglich Anzeige bei der Polizei erstatten sowie Passwörter von Accounts im Internet ändern“, rät Stefanie Lösing, Kriminalhauptkommissarin beim Landeskriminalamt NRW in Düsseldorf. Parallel dazu sollte man auch bei der Bank betroffene Konten oder Karten sperren lassen.