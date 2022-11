Krieg, Inflation, Energiekrise : „Generation Mitte“ befürchtet wirtschaftlichen Abwärtstrend

Nach einer Umfrage befürchtet die Mehrheit der 30- bis 59-Jährigen in Deutschland, dass sich ihre wirtschaftliche Situation durch die hohe Inflation längerfristig verschlechtert. Foto: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

Berlin Die mittlere Generation gilt als „Leistungsträger“ der Gesellschaft, etwa 70 Prozent der Erwerbstätigen sind zwischen 30 und 59 Jahre alt; sie erwirtschaften einen Großteil der steuerpflichtigen Einkünfte. Die Stimmung in dieser Gruppe hat also Gewicht - und sie ist trübe.

Der Krieg in der Ukraine, die anhaltend hohe Inflation und die Energieknappheit verunsichern nach einer Umfrage die 30- bis 59-Jährigen in Deutschland stärker als die Corona-Pandemie vor einem Jahr.

Die sogenannte Generation Mitte schaut mit großer Sorge vor einem wirtschaftlichen Abstieg auf die kommenden Monate, wie die am Dienstag vorgelegte jährliche Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach für die Versicherungswirtschaft (GDV) ergab.

Im Auftrag der Versicherer befragt das Institut für Demoskopie Allensbach jedes Jahr 30- bis 59-Jährige in Deutschland. Nach der Untersuchung schaut mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Befragten mit „großen Befürchtungen“ auf die kommenden Monate, weitere 27 Prozent mit „Skepsis“.

Beispielloser Stimmungseinbruch

Die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, Renate Köcher, sprach von einem beispiellosen Stimmungseinbruch: „Auch im vergangenen Jahr und insbesondere im ersten Pandemiejahr 2020 waren die Menschen besorgt, aber sie waren nicht annähernd so pessimistisch wie jetzt.“

Lediglich 33 Prozent seien der Ansicht, dass es ihnen besser geht. „Damit überwiegen zum ersten Mal seit Beginn der „Generation Mitte“-Befragung 2013 Wohlstandseinbußen gegenüber Wohlstandsgewinnen“, sagte Asmussen. „Selbst in den beiden Pandemiejahren war in diesem Vergleich der Anteil der Optimisten doppelt so groß wie der Anteil der Pessimisten.“