Verbraucherschutz Genau hinsehen bei elektronischer Unterschrift

Die Frau wandte sich an eine Schlichtungsstelle und an die Verbraucherzentrale - mit dem Ergebnis, das ihr die Zinsen im vierstelligen Bereich nachgezahlt wurden. Nicht immer muss es aber so gut ausgehen. Am besten sei daher, vor der Unterschrift lesbare Texte zu verlangen und sich diese vor einer Unterschrift genau anzusehen, raten die Experten.