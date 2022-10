Bundesbank : Geldvermögen privater Haushalte schrumpft um 98 Milliarden

Die anhaltenden Kursrückgänge an den Börsen nach Beginn des Ukraine-Krieges haben das Vermögen der Menschen in Deutschland das zweite Quartal in Folge deutlich geschmälert. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt/Main Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges schmälern das Vermögen der Menschen in Deutschland. Vor allem Kursverluste an den Börsen belasten. Die Aussichten sind einer Studie zufolge trübe.

Die Menschen in Deutschland haben durch Kursverluste an den Börsen das zweite Quartal in Folge in der Summe Milliarden verloren. Die Bundesbank verzeichnete im Zeitraum April bis Juni den stärksten Rückgang des Geldvermögens seit mehr als zwei Jahren.