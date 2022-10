Ratgeber : Gaspreis: Das sollten Sie zu Ihrer Abrechnung wissen

Berlin Hat Ihr Gas-Versorger den korrekten Mehrwertsteuersatz berechnet? Ist die Gasumlage fälschlicherweise berechnet worden? Die Antworten finden Sie in der Abrechnung.

Was gilt jetzt?

Was sollte ich tun, wenn in meiner Abrechnung der falsche Mehrwertsteuersatz oder die abgeschaffte Umlage auftauchen?

Sind meine momentanen Abschlagszahlungen angemessen?

Ab wann kann der Versorger mir das Gas abstellen?

„Eine Sperre kommt nur, wenn ein Haushalt mit zwei monatlichen Abschlägen, die höher als 100 Euro sind, im Rückstand ist“, heißt es in der „Finanztest“. Doch auch dann wird das Gas nicht sofort abgestellt. In der Grundversorgung müsse eine Sperre vier Wochen vorher angedroht werden. Außerdem müsse der Versorger schriftlich mitteilen, wie sich die Unterbrechung vermeiden ließe - etwa durch eine Ratenzahlung. „Der tatsächliche Sperrtermin muss mindestens acht Werktage vorher angekündigt werden.“

Für Sonderverträge gelte, was in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht. Laut Bundesnetzagentur sehen die Voraussetzungen für eine Sperre meist ähnlich aus wie in der Grundversorgung, können aber in Details abweichen.