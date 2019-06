Urteil zu Reisegepäck-Versicherung : Wenn im Urlaub das Gepäck überfahren wird und kaputt geht: Wer zahlt?

Reisende mit Gepäck in einem Flughafen. Symbolfoto. Foto: dpa/Roland Weihrauch

München Echt ärgerlich, wenn im Urlaub das Gepäck gestohlen oder beschädigt wird. Aber unter Umständen wird der Schaden von einer Reisegepäckversicherung ersetzt. Aber wann bezahlt die Versicherung - und wann nicht?

Eine Reisegepäckversicherung muss nicht in allen Fällen, in denen Gepäckstücke beschädigt oder gestohlen werden, für den Schaden aufkommen. Das hat das Amtsgericht München in einem aktuellen Fall klargestellt. Es hat die Klage einer Frau gegen ihre Versicherung auf Erstattung eines Schadens von 2000 Euro abgewiesen. Nach Aussage der Frau war ihr Gepäck unter die Räder eines Transportfahrzeuges gekommenen und überfahren worden (Az.: 111 C 12296/18).

Die Betroffene hatte im Februar 2016 einen Reiseversicherungsvertrag über eine Versicherungssumme von maximal 2.000 Euro abgeschlossen. Anfang November 2017 reiste sie zu einem zehntägigen Urlaub in die Türkei. Nach ihrer Aussage sei es am letzten Tag des Urlaubs im Rahmen des Transfers vom Hotel zum Flughafen Antalya zu einem Schadensereignis gekommen. Gegen 7.15 Uhr habe der Mitreisende sein eigenes Gepäck im Kofferraum des von ihm angemieteten Mietwagens verstaut und sei dann zur Hoteleinfahrt gefahren. Dort habe die Frau gewartet. Ihr Gepäck habe sie vor einer von drei Sitzbänken abgestellt. Der Mitreisende habe jedoch das Gepäck am Boden übersehen und mit dem rechten Vorderreifen überfahren. Hierdurch sei ein Kleidersack im Wert von 2.500 Euro (gekauft in den USA vor neun Jahren für 3.900 US-Dollar), eine Aktentasche im Wert von 500 Euro (gekauft in Singapur vor zwei Jahren) und eine Montblanc Füllfeder im Wert von 760 Euro (Geschenk eines verstorbenen Onkels) beschädigt worden.

Die Versicherung lehnte eine Zahlung ab. Sie ist der Ansicht, dass der Vorfall, sollte er tatsächlich wie behauptet stattgefunden haben, jedenfalls kein Versicherungsfall sei. Insbesondere handele sich weder um einen Transportmittelunfall noch um eine Straftat Dritter. Im Übrigen würde es sich bei den Behauptungen der Klägerin zur Schadenshöhe um Anschaffungspreise handeln; hier wäre gegebenenfalls ein entsprechender Abschlag bei der Höhe der Beträge vorzunehmen.