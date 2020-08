Corona und Urlaub : Urteil: Kunde bekommt volle Erstattung des Reisepreises bei Stornierung wegen Covid 19

Leere Uferstraße wegen der Corona-Maßnahmen in Neapel Mitte März. Symbolfoto. Foto: dpa/Fabio Sasso

Frankfurt Sollen wir in den geplanten Urlaub fliegen oder nicht? Dies fragen sich viele Reisende mit Blick auf die erneut steigenden Corona-Zahlen. Und sie fragen sich, wer eigentlich die Kosten bei einer Stornierung tragen muss.

Das ist eine gute Nachricht für alle Urlauber, die wegen Corona eine Flugreise stornieren. Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass ein Reiseveranstalter zur Rückzahlung des kompletten Reisepreises verpflichtet ist, wenn ein Kunde die gebuchte Reise vor Reiseantritt storniert und zu diesem Zeitpunkt bereits eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine gesundheitsgefährdende Ausbreitung des Corona-Virus im Reisegebiet bestand. Das Vorliegen einer Reisewarnung für das Urlaubsgebiet ist demnach nicht erforderlich.

Im konkreten Fall hatte der Kläger am 07. März 2020 wegen der sich weltweit ausbreitenden Covid-19-Pandemie seine ab dem 14. April 2020 geplante Reise nach Ischia (Italien) storniert. Die achttägige Reise sollte per Flugzeug von Hamburg nach Neapel und zurück gehen. Die Reiseveranstalterin akzeptierte die Stornierung, erhob hierfür jedoch anteilige, in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehene Kosten. Der Kläger war mit diesem Abzug nicht einverstanden. Er wollte die komplette Erstattung seiner Anzahlung.

Als die Veranstalterin nicht den kompletten Reisepreis zurückerstatten wollte, erhob er Klage. Seine Begründung: Der Rücktritt vom Reisevertrag beruhe auf einem unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstand, sodass die Reiseveranstalterin die kompletten Reisekosten ohne Abzug zurückzuzahlen hätte. Hierfür komme es lediglich darauf an, welche Umstände zum Zeitpunkt der Reise tatsächlich vorlagen, unabhängig davon, wann der Rücktritt erklärt worden sei. Die beklagte Reiseveranstalterin wandte dagegen ein, dass zum Zeitpunkt der Stornierung Anfang März für das Reisegebiet (Golf von Neapel) noch keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorgelegen habe.

Das Amtsgericht Frankfurt hat der Klage stattgegeben und die Veranstalterin zur Erstattung der kompletten (An)zahlung verurteilt. Zur Begründung führte es aus, dass es in Bezug auf die Corona-Krise darauf ankomme, wann der Reisende zurückgetreten ist und ob die Gegebenheiten am Urlaubsort zu dieser Zeit bereits als außergewöhnliche Umstände zu qualifizieren waren. Grundsätzlich seien an die Darlegung des Reisenden hierzu keine allzu strengen Anforderungen zu stellen. Reisewarnungen für das Reisegebiet seien nicht zwingend erforderlich. Es genüge bereits eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine gesundheitsgefährdende Ausbreitung des Virus. Dies sei zum Zeitpunkt der Reisestornierung Anfang März für ganz Italien der Fall gewesen, sodass die Beklagte gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch nicht befugt gewesen sei, Stornierungskosten zu erheben.