Urteil bestätigt Türsteher : Mit 44 Jahren zu alt zum Mitfeiern: Mann musste bei Techno-Festival draußen bleiben

München Das ist hart. Ein Mitvierziger wollte mit zwei Freunden auf ein Techno-Festival. Aber die Türsteher ließen die Gruppe nicht rein. Motto: Zu alt! Das roch zwar nach Diskriminierung. Aber die Justiz gab den Türstehern Recht. Bis jetzt.

Die beklagte Eventfirma verwies darauf, dass man aufgrund beschränkter Kapazitäten des Veranstaltungsbereichs das Personal am Einlass angewiesen habe, nicht passende Gäste abzuweisen. Dabei habe kein generelles Einlassverbot für Personen ab 35 Jahren bestanden. Die Zielgruppe der Veranstaltung seien jedoch Personen zwischen 18 und 28 Jahren gewesen. Daher würden Gäste älteren Semesters, gerade auch in Gruppen, wohl auch künftig abgewiesen werden. Die Entscheidung über den Einlass erfolge dabei nach dem äußeren Eindruck der Gäste. Die Gäste würden nicht nach ihrem Alter gefragt. Um eine homogene Gruppe zu erhalten, würden die Gäste aber nach einer bestimmten Zielgruppe ausgesucht. Diese solle vom Aussehen her passend gekleidet, vom Alter her optisch in die Zielgruppe passen und auch nicht alkoholisiert oder anderweitig berauscht sein. Der Kläger und seine Freunde hätten optisch nicht in diese Zielgruppe gepasst, so die beklagte Eventfirma, was auch an deren optischen Alter gelegen haben mag.