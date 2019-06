Richter urteilen gegen Raser : Bei Tempo 200 mal schnell den Spritverbrauch auf dem Display prüfen?

Nürnberg Moderne Infosysteme in Autos helfen während der Fahrt dabei, den Verbrauch, die Wegstrecke, die Reichweite oder ähnliches zu überprüfen. Das geht ganz schnell. Aber es lenkt trotzdem ab. Und wenn es deshalb knallt, dann bekommt der Fahrer ein Problem.

Eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt ist eine feine Sache. Sie zahlt den Schaden nach einem Unfall auch dann, wenn niemand anders an dem Crash schuld ist. Aber es gibt einen Haken. Bei grober Fahrlässigkeit des Unfallfahrers ist die Versicherung oft zumindest teilweise raus aus der Haftung und kann den Fahrer in Regress nehmen. Das gilt entsprechend auch bei der Versicherung eines Mietwagens. Das Oberlandesgericht Nürnberg hat in einem solchen Fall aktuell entschieden, dass ein Autofahrer grob fahrlässig handelt, wenn er sich bei Tempo 200 auf der Autobahn nicht voll auf das Verkehrsgeschehen konzentriert, sondern seine Aufmerksamkeit – wenn auch nur kurz – auch auf das Infotainmentsystem des Wagens richtet. Der Autofahrer muss deshalb nun fast 12 000 Euro zahlen.

Das Oberlandesgericht Nürnberg hat der Klägerin in zweiter Instanz Recht gegeben. Es hat den Autofahrer verurteilt, an die Klägerin 11.947,69 Euro zu zahlen. Der Senat ist der Auffassung, dass der Mann grob fahrlässig gehandelt hat und der Vermieterin daher ein Schadensersatzanspruch zustehe. Begründung: Der Beklagte habe die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt. Er habe die Autobahn mit einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern die Stunde befahren; dies beinhalte ein sehr hohes Gefahrenpotential. Schon minimale Fahrfehler könnten bei diesem Tempo typischerweise zu schweren Unfällen führen. In nahezu allen anderen Staaten der Welt seien derartige Geschwindigkeiten auf öffentlichen Straßen daher verboten. In Deutschland fehle zwar ein derartiges klares Verbot, es gelte aber die Autobahn-Richtgeschwindigkeits-Verordnung. Diese gebe vor, dass bei höheren Geschwindigkeiten die Unfallgefahren selbst unter Idealbedingungen so erheblich zunehmen, dass diese höheren Geschwindigkeiten bei verantwortungsbewusster Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr nicht gefahren werden sollten.