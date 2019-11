Wichtiges Urteil für Hundehalter : Frei laufender Hund greift Bulldogge an der Leine an: Mann fällt hin und wird im Gesicht verletzt

Frei laufender Hund greift Bulldogge an der Leine an: Mann fällt hin und wird im Gesicht verletzt

Karlsruhe Wichtiges Urteil für Hundehalter: Wenn bei einer Rauferei unter den Vierbeinern ein Mensch verletzt wird, dann kommt es nicht darauf an, welcher Hund zugebissen hat. Sondern darauf, wer den Streit angefangen hat. Der Halter dieses Tieres muss dann eventuell zahlen!

Der betroffene Mann war im November 2015 mit seinem Hund, einer Bulldogge, im Bereich Weinheim auf einem Spaziergang. Der Hund war an der Leine. Eine Hundehalterin wollte ihren Hund, einen Terrier, ebenfalls ausführen. Der Terrier saß im Auto. Als die Frau den Kofferraum öffnete, sprang der nicht angeleinte Terrier aus dem Fahrzeug und lief auf den Mann und dessen Hund zu. Im Verlauf des folgenden „Gemenges“ kam der Mann zu Fall und wurde im Gesicht gebissen. Die Bisswunde am Ohr musste genäht, die Wunde unterhalb des Auges ärztlich versorgt werden. Der freiberuflich tätige Verletzte war fünf Tage arbeitsunfähig und hat eine Narbe davon getragen.

Er forderte deshalb von der Halterin des Terriers Schadensersatz und Schmerzensgeld. Das Landgericht Mannheim hat die Klage in erster Instanz mit der Begründung abgewiesen, es sei nicht feststellbar, ob der Kläger von seinem eigenen Hund oder dem Hund der Beklagten gebissen wurde. Der Verletzte ging in Berufung. Mit Erfolg. Der 7. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe hat ihm in zweiter Instanz wegen der Verletzung am Kopf ein Schmerzensgeld in Höhe von 2.000 EUR und Ersatz für Verdienstausfall in Höhe von 3.100 EUR zugesprochen.