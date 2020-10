Haftung bei Straßenarbeiten : Rollsplitt auf der Straße: Motorradfahrer stürzt in Kurve und will Schadensersatz von der Gemeinde

Rollsplitt auf der Straße: Motorradfahrer stürzt in Kurve und will Schadensersatz von der Gemeinde

Schleswig Noch einmal die Sonne ausnutzen und raus mit dem Motorrad. Die nächste Kurve lockt. Leicht anbremsen, rein in die Schräglage und dann wieder raus. Das macht Spaß. Aber Achtung. Wer dabei stürzt, der ist oft zumindest teilweise selber schuld.

Die Gemeinde hatte besagte Straße durch ein Unternehmen ausbessern lassen. Dabei wurde Rollsplitt benutzt. Knapp eine Woche nach Ende der Arbeiten ließ die Firma die Warnschilder "Splitt" und "Rollsplitt" entfernen. Es blieb lediglich ein Warnschild (Gefahrstelle, schwarzes Ausrufezeichen in rotem Dreieck). Das stand mehrere Kurven vor der späteren Unfallstelle, einer Rechtskurve. Dort stürzte der Geschädigte bei Tageslicht mit seinem Motorrad Yamaha. Er hatte zum Verlassen der Kurve sein Motorrad beschleunigt. Der Mann erlitt unter anderem Verletzungen an der Hand sowie am Knie und wurde in der Folge drei Mal operiert. Er verlangte Schadensersatz und Schmerzensgeld.