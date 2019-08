Traumurlaub im hohen Norden : Kreuzfahrt in Außenkabine: Wenn der Meerblick von anderen Passagieren verstellt wird

Frankfurt Mit dem Postschiff durch das Nordmeer. Ein Ehepaar gönnte sich diesen Lebenstraum inklusive Außenkabine „Superior“. Aber andere Passagiere störten den Meerblick. Das gab Ärger. Und wurde ein Fall für die Justiz.

Wann wird aus einem Traumurlaub in einer Luxuskabine auf einem Kreuzfahrtschiff ein so großes Ärgernis, dass es dafür Geld zurück gibt? Antwort der Justiz: Es kommt auf den Schiffstyp an und darauf, was im konkreten Fall an Luxus versprochen und geliefert worden ist. Bei einem schwimmenden Luxushotel gelten deshalb unter Umständen zwar andere Maßstäbe als bei einer Reise auf einem Postschiff im Nordmeer. Aber die grundsätzliche Linie ist in allen Fällen gleich. Dazu hat beispielsweise das Amtsgericht Frankfurt entscheiden, dass die kreuzfahrttypische Lage und Ausstattung von Passagierkabinen nicht als Reisemangel anzusehen sind. (Az. 29 C 404/18 (40).