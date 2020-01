Alkohol im Straßenverkehr : Betrunken mit mehr als 1,6 Promille auf dem E-Bike: Und der Führerschein ist weg

Aachen Der Grundgedanke ist ja nicht schlecht: Wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, sollte man das Auto stehen lassen. Das ist gut für den Führerschein. Blöd ist aber, wenn man statt dessen aufs E-Bike steigt. Das kostet nämlich auch den Führerschein.

Dazu das Gericht: Nach Auskunft des Instituts für Rechtsmedizin Köln werde die in den Haaren gefundene Substanz als Stoffwechselprodukt in der Leber gebildet. Dazu müsse Alkohol im Körper zu dem Abbauprodukt verstoffwechselt werden. Dies setze voraus, dass der Alkohol einmal im menschlichen Körper gewesen sein müsse. Der Alkohol lagere sich nicht einfach in der gefundenen Form im Haar an, sondern müsse davor in Form von alkoholischen Getränken aufgenommen worden sein. So weit das Verwaltungsgericht Aachen (Az.: 3 L 1216/19). Gegen dessen Beschluss kann der Betroffene Beschwerde einlegen, über die das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheidet.