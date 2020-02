Bußgeld für Autofahrer : Achtung: Handyverbot am Lenkrad gilt auch für die Fernbedienung vom Navi in der Hand

Achtung: Handyverbot am Lenkrad gilt auch für die Fernbedienung vom Navi in der Hand

Ein Mann sitzt in einem Auto am Steuer und hält ein Smartphone in der Hand (gestellte Szene). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Köln Wer beim Autofahren ein Handy ohne Freisprecheinrichtung benutzt, der riskiert ein Bußgeld nebst einem Punkt in Flensburg. Das gilt auch, sobald man die Fernbedienung vom Navigationsgerät in die Hand nimmt.

Der Auto des Betroffenen ist mit einem Navigationsgerät ausgestattet, dessen Funktionen über eine manuelle Fernbedienung gesteuert werden können. Für diese Fernbedienung ist eine Halterung am Armaturenbrett installiert. Darin kann die Fernbedienung auch bedient werden. Der Betroffene nahm die Fernbedienung jedoch während der Fahrt aus der Halterung in die rechte Hand und gab anschließend Befehle ein, um so das Navigationsgerät zu bedienen. Das Amtsgericht Siegburg hatte ihn daher wegen „fahrlässigen Verstoßes gegen § 23 Abs. 1a StVO“ zu einer Geldbuße in Höhe von 100 Euro verurteilt.