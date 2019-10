Nicht genug Platz für artgerechte Tierhaltung : Gericht bestätigt Verbot der Haltung von zwei Leguanen in einer Ein-Zimmer-Wohnung

Köln Menschen lieben ihre Haustiere. Aber diese Zuneigung allein macht Tiere nicht glücklich. Auch sie haben Bedürfnisse und müssen artgerecht gehalten werden. Wo das nicht geht, müssen im Extremfall die Tiere ihren Haltern weggenommen werden.

Nachdem die Stadt Bonn durch einem Ausbruch eines Leguans von den Haltungsbedingungen Kenntnis erhalten hatte, nahm die Amtstierärztin bei einer Vor-Ort-Kontrolle die Tiere aus der Wohnung fort und brachte sie anderweitig unter. Kurz danach untersagte die Tierschutzbehörde der betroffenen Frau das weitere Halten und Betreuen von Reptilien. Außerdem ordnete die Behörde die Veräußerung der beiden Leguane an einen neuen Tierhalter an.

Dagegen wehrte sich die bisherige Tierhalterin. Sie erhob Klage vor Gericht und begründete diese damit, die Leguane hätten bei ihr in Freiheit leben können und es besser gehabt als bei einer Unterbringung im Zoo. Sie habe sich in zahlreichen You-Tube-Videos über die richtige Haltung von Leguanen informiert. Aaron und Sarah seien abwechslungsreich ernährt worden und hätten im Schrank schlafen, über in der Wohnung gespannte Seile und einen Katzenbaum klettern sowie in einer großen Plastikschüssel oder dem Spülbecken baden können.