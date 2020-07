Haftung bei Unfällen : Es passiert jeden Tag: Ein Auto bremst ohne Grund - und der Hintermann fährt rein

Blechschaden nach einem Unfall. Symbolbild aus dem Winter in Hamburg. Foto: dpa/Carsten Rehder

München Bei einem Auffahr-Unfall im Straßenverkehr gilt zwar grundsätzlich: Wer drauf fährt, der ist schuld. Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel dann, wenn der Vordermann ohne Grund gebremst hat. Dazu unser Rechts-Tipp

Wer im Straßenverkehr sein Fahrzeug grundlos abbremst, gefährdet damit andere Verkehrsteilnehmer und haftet unter Umständen für einen daraus entstandenen Schaden mit. Das ist ständige Rechtsprechung. So wie in einem Fall des Amtsgerichts München. Dort ist nach einem Auffahrunfall der Schaden im Verhältnis 30 zu 70 Prozent zwischen den Autos vorne und hinten aufgeteilt worden (Az.: 345 C 22960/13).