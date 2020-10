Wann Harndrang vor einem Fahrverbot schützt : Blasenschwäche im Auto: Darf man deshalb ohne Risiko aufs Tempo drücken?

Hamm Wer dringend auf die Toilette muss, der hat es eilig. Aber trotzdem sollte man sich im Straßenverkehr ans Tempolimit halten. Denn Harndrang schützt normalerweise nicht vor Strafe und Fahrverbot. Aber es kann Ausnahmen geben.

Wer in Folge einer schwachen Blase plötzlich starken Harndrang verspürt und deswegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet, der muss mit den rechtlichen Konsequenzen leben. Wenn er so schnell unterwegs war, dass nach dem Bußgeldkatalog ein Regelfahrverbot zu verhängen ist, dann ist regelmäßig auch ein Fahrverbot auszusprechen. Ob die konkrete Situation im Zuge der Blasenschwäche ausnahmsweise ein Absehen vom Fahrverbot rechtfertigt, hat der zuständige Bußgeldrichter im Einzelfall festzustellen. Und dann kann es unter Umständen auch eine Ausnahme vom Regel-Fahrverbot geben. Auf diese Rechtslage hat das Oberlandesgerichts Hamm in einer Bußgeldsache hingewiesen.

Mann (61) muss auf Toilette und ist deutlich zu schnell unterwegs

Amtsgericht bestätigt Fahrverbot von einem Monat

Also belegte ihn die Bußgeldbehörde mit einer Geldbuße von 80 Euro und verhängte ein Fahrverbot von einem Monat. Das wollte der Audi-Fahrer nicht akzeptieren. In seiner Verhandlung vor dem Amtsgericht trug er - unwiderlegt - vor, er verfüge nach einer Prostataoperation nur noch über eine eingeschränkte Kontinenz. Zu der Geschwindigkeitsüberschreitung sei es gekommen, als er während der Fahrt einen starken, schmerzhaften Harndrang verspürt habe, so dass er nur noch darauf fokussiert gewesen sei, "rechts ran fahren" zu können. Aufgrund des dichten Verkehrs auf der Bundesstraße habe er allerdings zunächst keine Gelegenheit zum Anhalten finden können.

Oberlandesgericht fordert Prüfung der Details im Einzelfall

Was ist zu tun, wenn die Blase beim Autofahren drückt

Hohe Hürden in erneuter Verhandlung vor dem Amtsgericht

Also sei das Amtsgericht erneut am Zug. Bei der erneuten Verhandlung werde der Tatrichter die Umstände zu berücksichtigen haben, unter denen sich der Betroffene zu der Fahrt entschlossen habe. Der Richter werde außerdem zu klären haben, wie der Betroffene auf seinen Harndrang während der Fahrt habe reagieren können. Weiter werde auch zu prüfen sein, ob das Auftreten eines dringenden Harndrangs eine Situation sei, in welche der Betroffene häufiger komme. In diesem Fall müsse er sich hierauf entsprechend einstellen. Dabei würde es das Maß seiner Pflichtwidrigkeit erhöhen, wenn er ein Fahrzeug führe, obwohl er wegen quälenden Harndrang so "abgelenkt" gewesen sei, dass er der zulässigen Höchstgeschwindigkeit keine Beachtung mehr habe schenken können. So weit das Oberlandesgericht in seinem rechtskräftigen Beschluss ( Az.: 4 RBs 326/17). Es kommt also immer auf die Umstände des Einzelfalles an. Dann können auch Abweichungen vom gesetzlichen Regel-Fall vorliegen. Die Hürden hierfür sind aber hoch - völlig zu Recht. Denn sonst könnte ja jeder oder jede kommen und sagen „ich musste mal ....“.