Arbeitgeber trägt die Kosten Freiwilligendienste: Sozialversichert ohne eigene Beiträge

Wer in Deutschland einen Freiwilligendienst absolviert, ist in allen Zweigen der Sozialversicherung pflichtversichert. Die Beiträge für Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung trägt allein der Arbeitgeber. Einen eigenen Beitrag müssen FSJler, FÖJler, BFDler und freiwillig Wehrdienstleistende also nicht von ihrem Taschengeld oder Sold leisten, um zum Beispiel für diese Zeit Rentenansprüche zu erhalten. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hin.