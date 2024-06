Präventionskurse Fördert die Krankenkasse meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft?

Die gesetzlichen Kassen beteiligen sich finanziell nämlich nur an Präventionskursen, die von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert sind. Sie entsprechen damit den Anforderungen des GKV-Leitfadens Prävention. Dort ist festgehalten, welche Kriterien so ein Präventionskurs erfüllen muss: So müssen Anfang und Ende festgelegt sein, es darf sich nicht um Dauer-Angebote handeln.