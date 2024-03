Ausgefallene Reise Flug- und Bahnstreiks: Wer haftet bei Folgeschäden?

Der Rechtsanwalt nennt ein Beispiel: Wer in Hamburg wohnt und ursprünglich mit der Bahn zum Flughafen nach Berlin wollte, um von dort in den Urlaub zu starten, sollte nicht einfach einen Mietwagen für die Strecke buchen. Vielmehr sollten auch andere, günstigere Verbindungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden. „Wenn jetzt aber eine Familie zu viert oder zu fünft einen Mietwagen nimmt, dann dürfte das eine hinreichend günstige Möglichkeit sein, um von A nach B zu kommen“, so Karimi.