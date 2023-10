Anbietervergleich Finanztest: Tages- und Festgeldzinsen steigen weiter an

Durch die im September gesunkene Teuerungsrate in Deutschland auf 4,5 Prozent haben sich Zinserträge und Inflation zuletzt wieder angenähert. Das ist eine gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn während der Realzins, also der Zinssatz aufs Sparguthaben abzüglich der Inflationsrate, in den vergangenen Monaten häufig negativ war, können Sparerinnen und Sparer zumindest aktuell wieder reale Gewinne verbuchen. Bei geschickter Anlage können sie sich also mehr von ihrem Geld leisten. Wie sich Inflation und Sparzinsen in der Zukunft entwickeln, ist allerdings ungewiss.