Urteil des Bundessozialgerichts : Lust auf Erdbeeren: Wenn Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit deshalb bremsen, dann ist es kein Arbeitsunfall

Kassel Es ist Erdbeerzeit. Lecker. Aber Achtung: Wer auf dem Weg zur Arbeit sein Auto abbremst, um Erdbeeren zu kaufen, der riskiert den Schutz seiner Berufsgenossenschaft. Kommt es zu einem Verkehrsunfall, dann gilt dieser nämlich unter Umständen nicht als Arbeitsunfall.

Das Bundessozialgericht in Kassel hat den Schutz von Arbeitnehmern bei Unfällen auf dem Weg zur Arbeit in vielen Fällen konkretisert , beispielsweise zum Einwerfen eines Briefes in einen Briefkasten. In einem Fall aus Süddeutschland (Az.: B 2 U 3/13) ging es um Erdbeeren. Urteil des Bundessozialgerichts: Selbst auf dem direkten Weg zur Arbeit steht ein Arbeitnehmer nicht immer unter dem Schutz der jeweiligen Berufsgenossenschaft. Wenn er beispielsweise sein Auto abbremst, um Erdbeeren zu kaufen, dann macht dieser Wille diesen Teil der Fahrt zu einer Privatangelegenheit. Es handele sich nämlich um keine lediglich geringfügige Unterbrechung, weil der Erdbeerkauf nicht gleichsam nebenher erledigt werden könnte. Kommt es zu einem Unfall, gilt der also nicht mehr als Arbeitsunfall. Es ist demnach entscheidend, was der Betroffene in dem konkreten Moment gerade subjektiv tun will. Bremst er verkehrsbedingt oder wegen eines Tieres auf der Fahrbahn, ist er geschützt. Bremst er aus privaten Gründen, dann ist er nicht geschützt.