Medizinische Behandlung bei Hartz IV : Verlust der Zeugungsfähigkeit: Einfrieren von Samenzellen darf nicht vom Einkommen des Kranken abhängen

Künstliche Befruchtung einer Eizelle in etwa 100-facher Vergrößerung. Symbolfoto. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Essen In unserem Sozialsystem stützen die Starken die Schwachen. Diese Solidarität hilft nun einem Empfänger von Arbeitslosengeld II, der wegen einer Krankheit den Verlust seiner Zeugungsfähigkeit befürchten muss.

Dieses Urteil aus Essen macht kranken Menschen mit geringem Einkommen Hoffnung, die um ihre Zeugungsfähigkeit bangen müssen. Das Landesozialgericht Nordrhein-Westfalen hat entscheiden, dass in solchen Fällen das Jobcenter unter Umständen die Kosten der Konservierung von Samenzellen übernehmen muss. Eine solche medizinische Maßnahme zur individuellen Familienplanung dürfe nicht von der Höhe des verfügbaren Einkommens abhängen, so die Richter (Az. L 7 AS 845/19).