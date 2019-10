Haus wegen Spielschulden verkauft : Kein Glück im Spiel und bei Hartz IV: Mann verliert Haus und muss ans Jobcenter 35 000 Euro zahlen

Wiesbaden Menschen, deren eigenes Geld nicht zum Leben reicht, können Sozialleistungen vom Staat bekommen. Diese Hilfe wird von der Allgemeinheit bezahlt. Aber es gibt Ausnahmen, wenn jemand seine Hilfsbedürftigkeit selbst verursacht hat.

Das hat das Sozialgericht Wiesbaden im Fall eines früheren Hauseigentümers bekräftigt. Das Jobcenter verlangte von dem Mann die Rückzahlung von Hartz IV Leistungen in Höhe von rund 35.000 Euro, weil er zur Tilgung von Glücksspielschulden sein Haus verkauft und damit seine Hilfebedürftigkeit selbst herbeigeführt habe. Das Sozialgericht bestätigte diese Linie des Jobcenters und wies die Klage des Betroffenen gegen den Rückforderungsbescheid ab (Az.: S 5 AS 811/16).

Basis für entsprechende Forderungen des Amtes gegen Hartz IV Empfänger sind diverse Regelungen und Gerichtsurteile. So heißt es aktuell in einer Vorschrift im Sozialgesetzbuch unter der Überschrift „Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten“ ausdrücklich: Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres vorsätzlich oder grob fahrlässig die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen ohne wichtigen Grund herbeigeführt hat, ist zum Ersatz der erbrachten Geld- und Sachleistungen verpflichtet. Dieser Anspruch verjährt in drei Jahren, kann also unter Umständen drei Jahre rückwirkend geltend gemacht werden.