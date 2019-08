Urteil zu Kosten von Laser-Behandlung : Tätowierung mit Kirchblüten auf dem Schulterblatt: Krankenkasse muss Entfernen nicht bezahlen

Ein Tätowierer bei der Arbeit auf der „Tattoo & Piercing Convention“ in Düsseldorf. Symbolfoto. Foto: dpa/Marius Becker

Stuttgart Viele Menschen lassen sich tätowieren, weil sie diesen Körperschmuck schön finden. Eine solche Tätowierung ist also keine Krankheit im rechtlichen Sinn. Deshalb wird die Entfernung eines Tattoos in der Regel auch nicht von der Krankenkasse bezahlt.

Die Betroffene fordert von der Krankenkasse die Übernahme der Kosten für die Entfernung der Tätowierung. Sie ist der Ansicht, die Tätowierung sei die Ursache ihrer psychischen Krankheit. Eine Krankenbehandlung habe an der Ursache anzusetzen und nicht an den Symptomen. Weitere psychotherapeutische Behandlung habe sie abgelehnt, da sie hierdurch keine Besserung ihres Gesundheitszustandes erwartet habe, durch die Entfernung der Tätowierung jedoch schon.

Das Gericht hat ihre Klage abgewiesen. Begründung: Die Entfernung der Tätowierung verschaffe nur ein anderes Aussehen, habe aber keine Auswirkungen auf Körperfunktionen. Und weiter zum konkreten Tattoo: Die Tätowierung wirke im konkreten Fall nicht entstellend. Da im Alltag ein Verdecken leicht zu bewerkstelligen sei, verursache die Tätowierung keine solche erhebliche Auffälligkeit, dass sie selbst bei flüchtigen Begegnungen „im Vorbeigehen“ Reaktionen hervorrufe. Die Tätowierung gefährde also objektiv nicht die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.