Rechts-Tipp der Woche : Stalking: Wenn der Arbeitskollege aufdringlich wird, dann riskiert er eine fristlose Kündigung

Erfurt Wer auf der Arbeit einer Kollegin oder einem Kollegen gegen deren Willen nachstellt, der riskiert seine berufliche Existenz. Unabhängig von einer möglichen Strafbarkeit kann das so genannte "Stalking" nämlich unter Umständen auch eine fristlose Kündigung rechtfertigen.

Im Oktober 2009 gab es die nächste Beschwerde. Diesmal wandte sich eine andere, als Leiharbeitnehmerin beschäftigte Mitarbeiterin an das beklagte Land und gab an, sie werde vom Kläger in unerträglicher Art und Weise belästigt und bedrängt. Nach näherer Befragung der Mitarbeiterin und Anhörung des Klägers kündigte das Land das Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos. Es behauptet, der Kläger habe der Mitarbeiterin gegen deren ausdrücklich erklärten Willen zahlreiche E-Mails geschickt, habe sie ohne dienstlichen Anlass in ihrem Büro angerufen oder dort aufgesucht und sich wiederholt und zunehmend aufdringlich in ihr Privatleben eingemischt. Um sie zu weiterem privaten Kontakt mit ihm zu bewegen, habe er ihr unter anderem damit gedroht, er könne dafür sorgen, dass sie keine feste Anstellung beim Land bekomme.