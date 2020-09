Rechts-Tipp zum Arbeitsrecht : Keine Sippenhaft: Wenn der Chef mit einem Mann streitet, dann darf er nicht dessen Frau entlassen

Aachen Echt wahr: Ein Arzt bekam mit einem Handwerker Streit. Die Quittung dafür bekam die Ehefrau des Mannes. Sie arbeitete in der Praxis als Sprechstundenhilfe und wurde von ihrem Chef entlassen. Was die Justiz dazu sagte?

Mit der Arbeit des Ehemannes war der Orthopäde offenbar nicht so zufrieden. Der Mann hatte mit dem Arzt einen Werkvertrag für Umbauarbeiten in dessen Praxis und in dessen Privathaus abgeschlossen. Mit Blick auf diese Umbaumaßnahmen und deren Abrechnung gab es am 17. März 2015 einen Streit zwischen dem Arbeitgeber und dem Ehemann. Was im Einzelnen geschah, ist zwischen den Prozessparteien streitig. Der Mediziner soll dazu gegenüber Dritten erklärt haben, dass der Handwerker ihn fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, geschlagen und getreten habe. Am Ende der Auseinandersetzung versuchte der Arzt dann, dem Ehemann eine Kündigung für dessen Ehefrau zu übergeben. Ohne Erfolg. Also warf der Arbeitgeber die Kündigung in den Hausbriefkasten der Frau.