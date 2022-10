Urteil : EuGH: Löschen von persönlichen Daten soll einfacher werden

Luxemburg Die persönlichen Daten aus dem Telefonbuch löschen lassen? Das soll laut einem EuGH-Urteil in Zukunft noch einfacher möglich sein. Was Kunden von Telefonanbietern dafür tun müssen.

Haben Telefonanbieter die Kundendaten an andere Anbieter undSuchmaschinen weitergegeben, müssen sie auch dafür sorgen, dass dortdie Einträge gelöscht werden, wenn die Kunden sie darum bitten. Diesemüssen die Löschung nicht bei jedem Unternehmen einzeln beantragen,teilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag (27. Oktober) in Luxemburg mit (Rechtssache C-129/21).