Kosten, Volumen und Co. ETF-Kauf: Diese Faktoren spielen bei der Auswahl eine Rolle

Auch auf den Steuerstatus des ETF sollten Sie unbedingt achten. Im Idealfall sollte der Fonds in der EU aufgelegt sein, was anhand der ersten beiden Buchstaben der internationalen Wertpapierkennnummer ISIN leicht zu erkennen ist. „DE“ steht etwa für Deutschland, „LU“ für Luxemburg und „IE“ für Irland. „US-ETFs oder welche aus der Schweiz haben steuerliche Nachteile“, sagt Verbraucherschützer Mai. Ihm zufolge ist es bei weltweiten ETFs mit vielen US-Titeln dagegen von Vorteil, wenn das Fondsdomizil Irland ist. „Denn dann fällt in der Regel weniger Quellensteuer an“, so Mai.