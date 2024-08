Gericht sorgt für Klarheit Eigenbedarf: Hauptmieter darf Untermieter kündigen

In dem konkreten Fall hatte ein Mann eine von ihm gemietete Wohnung an einen Bekannten und dessen Partnerin untervermietet. Dieses Untermietverhältnis kündigte der Hauptmieter mehrfach, weil dessen Bruder mit Familie aus dem Iran nach Deutschland gekommen war und eine Bleibe benötigte. Trotzdem weigerten sich die Untermieter auszuziehen. Der Hauptmieter strengte daraufhin eine Räumungsklage an - mit Erfolg.