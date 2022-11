Technische Probleme : DKB: Versehentlich abgebuchtes Geld wieder zurückgebucht

Berlin Bei der DKB kam es wegen technischer Probleme bei einigen Kunden zu doppelten Abbuchungen. Laut der DKB wurden alle Buchungen auf die betroffenen Girokonten inzwischen zurückgebucht.

Betroffene Kundinnen und Kunden könnten die Rückbuchungen spätestens am Montag in ihrem Girokonto sehen. Am Donnerstag waren Buchungen von Anfang Oktober 2022 fälschlicherweise erneut ausgeführt worden.