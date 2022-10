Sonderkonditionen : Direktbank ING will auf Tagesgeld 0,3 Prozent Zinsen zahlen

Die Direktbank ING will ihren Kunden vom 6. Dezember an 0,3 Prozent auf Tagesgeld zahlen. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Auch wenn die Zinsschritte der EZB bisher eher zögerlich waren, die Zeiten von Negativzinsen sind wohl vorerst vorbei. Könnte sich sparen bald endlich wieder lohnen? Die Direktbank ING stellt das nun ihren Kunden in Aussicht.

Die Direktbank ING geht mit steigenden Sparzinsen wieder auf Kundenfang. „Wir werden als erste Großbank in Deutschland die Tagesgeldzinsen für alle zurückbringen“, kündigte ING-Deutschland-Chef Nick Jue nun in Frankfurt an. Vom 6. Dezember an werde die Bank Kundinnen und Kunden 0,3 Prozent auf Tagesgeld zahlen - „und zwar ohne Bedingungen“.