Steuertipps Diese haushaltsnahen Dienstleistungen senken die Steuerlast

Außerdem müssen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler selbst in dem Haushalt leben, für den sie Aufwendungen steuerlich gelten machen wollen. Handwerkerkosten, die bei einem Neubau anfallen oder in irgendeiner Form öffentlich gefördert wurden, sind ebenfalls von der Steuerermäßigung ausgenommen, so Gall.