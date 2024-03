Fehlkauf im Internet? Diese 3 Rechte sollten Online-Shopper kennen

Selbst wenn die Originalverpackung abhandenkommt, können Käuferinnen und Käufer den Kaufvertrag widerrufen und die Ware zum Händler zurücksenden. Die häufig verwendete AGB-Klausel „Rücksendung nur in Originalverpackung“ ist Trusted Shops zufolge unwirksam. Ein Toaster könne also auch in einem Schuhkarton retourniert werden, ohne dass der Händler das beanstanden kann.