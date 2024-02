Goldgräberstimmung „Cannabis-Aktien“: Lohnt sich der Einstieg jetzt noch?

Der Weg für den legalen Cannabis-Konsum in Deutschland ist bereitet. Ab dem 1. April sollen Erwachsene vielerorts kiffen dürfen. Davon profitieren könnten auch Produzenten entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Grünpflanze. Kann es also vielversprechend sein, jetzt noch in Wertpapiere etwa von Erzeugern und Verarbeitern zu investieren?