Geldprämie Bonusleistungen der Krankenkassen sollen steuerfrei bleiben

Wem der Gesundheitsbonus in der Vergangenheit zu Unrecht von den in der Steuererklärung angegebenen Sonderausgaben abgezogen wurde, der kann dem Steuerbescheid nur noch widersprechen, wenn er noch nicht bestandskräftig ist oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht, so der Bund der Steuerzahler. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler tun daher grundsätzlich gut daran, ihre Steuerbescheide zeitnah nach Bekanntgabe zu prüfen. Die übliche Einspruchsfrist beträgt vier Wochen.