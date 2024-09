Versicherungsschutz Berufsunfähigkeit absichern - was gibt es zu beachten?

Innerhalb einer Frist von sechs bis zwölf Monaten kann dann nachversichert werden. Die Versicherer verzichten in dem Fall darauf, erneut wieder Gesundheitsfragen zu stellen. „Es kann aber vorkommen, dass er noch einmal Risikofragen stellt, also etwa, ob man inzwischen Motorrad fährt“, so Constantin Papaspyratos. Und natürlich erhöhen sich mit der Aufstockung der Rente die monatlichen Beiträge.