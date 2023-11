Besser spät als nie Altersvorsorge: Diese Optionen bleiben Ihnen mit Anfang 50

Einmal im Jahr informiert die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ihre Versicherten in einem Schreiben über die voraussichtliche Rentenhöhe. Was Sie wissen sollten: Die Zahl errechnet sich aus den bei der Rentenversicherung gespeicherten Daten. Entscheidend ist unter anderem das Durchschnittsgehalt der letzten fünf Jahre. Steigt das Gehalt bis zur Rente an, kann auch der Rentenanspruch noch steigen.