Gründlich vergleichen Alte Hausratversicherung: Was vor einem Wechsel wichtig ist

Vorsicht sei jedoch geboten, wenn man in einer Region zu Hause ist, in der es bereits Elementarschäden wie Überschwemmung, Erdbeben oder ähnliches gegeben hat, warnt Jasmin Trautloft, Leiterin der Verbraucherzentrale in Plauen. Hier sollten Verbraucher prüfen, ob eine im Altvertrag noch abgedeckte Gefahr nach den Naturkatastrophen der letzten Jahre in einem Neuvertrag noch mitversichert ist.