Urteil zu Hartz IV : Wohnen auf dem Wasser: Jobcenter muss nicht für die Sanierung eines Segelbootes bezahlen

Bremen Viele Empfänger von Hartz IV wohnen in den eigenen vier Wänden. Bei Bedarf können sie vom Jobcenter Geld für Instandhaltungen und Reparaturen bekommen. Das gilt aber in dieser Form nicht, wenn die eigenen vier Wände ein Boot oder ein Wohnmobil sind.

Das Jobcenter muss nicht für die Sanierung eines Segelbootes zahlen. Das gilt auch dann, wenn ein Bezieher von Arbeitslosengeld II (Hartz IV) das besagte Boot als Wohnung benutzt. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen klargestellt. Es hat entschieden, dass Instandhaltungs- und Reparaturkosten nur für selbst bewohntes Eigentum an Wohnungen oder Häusern übernommen werden können. Andere Unterkunftsformen wie Boote gehören laut Sozialgesetzbuch nicht dazu.

Im konkreten Fall hatte ein 61-jähriger Hartz-IV-Empfänger aus Bremen geklagt. Er hatte vor einigen Jahren ein 9,90 Meter langes und acht Tonnen schweres Segelboot für 6.000 Euro gekauft, wovon er lediglich 3.000 Euro direkt an den Verkäufer zahlte. Das Boot liegt im Hafen und ist sanierungsbedürftig. Nach Angaben des 61-Jährigen Mannes, der ohne festen Wohnsitz gemeldet ist, dient ihm das Boot als Unterkunft. Beheizt wird das Segelboot bislang mit einem Ofen für Petroleum. Die entsprechenden Kosten werden vom Jobcenter übernommen. Der 1959 geborene Kläger bezieht dort laufend Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Dabei erkennt das Jobcenter auch die in unterschiedlicher Höhe nachgewiesenen laufenden Kosten an, welche der Mann für das Bewohnen des Bootes geltend machte. Dies gilt insbesondere für die Ausgaben zur Anschaffung von Petroleum sowie die Liegegebühren.